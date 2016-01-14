コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iClock_Mod1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

発行者:
file45
ビュー:
1201
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

mladen

インディケータiClock_Mod1とは、ティックによらないローソク足の秒単位のタイマーです。

次の3つの機能を有します。

  1. ローソク足の秒読み
  2. 新しいローソク足に関する通知
  3. ローソク足の開始が遅くなる場合、インディケータは開始からたった時間を計算します。

スキャルピングやデイトレードを行うために、ポジションを開くことにおける集中力や正確性が必要です。ローソク足の秒単位のタイマーはそのための、最高のツールです。

元のソースコードのアップデート:

  1. MetaTrader 5からMetaTrader 4への転換
  2. 新しい通知
  3. 様々な色で表示される通知モード: Off(緑色), On(ピンク色), Sound only(青色).
  4. 太字のオプション

GMT +0、+1、+2、-5の時間帯でバックテストが行われました。

    注意: 比較のために1度に幾つかのタイマーを起動しました。危険は見つかりませんでした。それにもかかわらず、動作が不安定な場合は、他のタイマーを削除して1つだけ設定しましょう。

    iClock_Mod1 indicator

    推奨：

    • 最初のバックテスト時にPCの時間とインディケータ内時間を同期して下さい。
    • 必要ならば検索ツールをお使い下さい。

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12804

