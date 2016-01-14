実際の制作者：

mladen

インディケータiClock_Mod1とは、ティックによらないローソク足の秒単位のタイマーです。

次の3つの機能を有します。

ローソク足の秒読み 新しいローソク足に関する通知 ローソク足の開始が遅くなる場合、インディケータは開始からたった時間を計算します。

スキャルピングやデイトレードを行うために、ポジションを開くことにおける集中力や正確性が必要です。ローソク足の秒単位のタイマーはそのための、最高のツールです。



元のソースコードのアップデート:

MetaTrader 5からMetaTrader 4への転換 新しい通知 様々な色で表示される通知モード: Off(緑色), On(ピンク色), Sound only(青色).

太字のオプション

GMT +0、+1、+2、-5の時間帯でバックテストが行われました。

注意: 比較のために1度に幾つかのタイマーを起動しました。危険は見つかりませんでした。それにもかかわらず、動作が不安定な場合は、他のタイマーを削除して1つだけ設定しましょう。

推奨：