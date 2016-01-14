無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iClock_Mod1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
mladen
インディケータiClock_Mod1とは、ティックによらないローソク足の秒単位のタイマーです。
次の3つの機能を有します。
- ローソク足の秒読み
- 新しいローソク足に関する通知
- ローソク足の開始が遅くなる場合、インディケータは開始からたった時間を計算します。
スキャルピングやデイトレードを行うために、ポジションを開くことにおける集中力や正確性が必要です。ローソク足の秒単位のタイマーはそのための、最高のツールです。
元のソースコードのアップデート:
- MetaTrader 5からMetaTrader 4への転換
- 新しい通知
- 様々な色で表示される通知モード: Off(緑色), On(ピンク色), Sound only(青色).
- 太字のオプション
GMT +0、+1、+2、-5の時間帯でバックテストが行われました。
注意: 比較のために1度に幾つかのタイマーを起動しました。危険は見つかりませんでした。それにもかかわらず、動作が不安定な場合は、他のタイマーを削除して1つだけ設定しましょう。
推奨：
- 最初のバックテスト時にPCの時間とインディケータ内時間を同期して下さい。
- 必要ならば検索ツールをお使い下さい。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12804
