Indikatoren

Arbitrage - Indikator für den MetaTrader 4

Ernst Van Der Merwe
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
arbitrage.mq4 (18.19 KB) ansehen
Der Indikator zeichnet zwei Linien, die den Unterschied zwischen zwei Währungen darstellt, abgeleitet von drei Paaren/Währungen.

Es gilt für EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF oder USDJPY.

Stellen Sie sicher, dass die Historie für die benötigten Symbole geladen ist.

Differenz zwischen zwei Währungen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12790

