Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Arbitrage - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator zeichnet zwei Linien, die den Unterschied zwischen zwei Währungen darstellt, abgeleitet von drei Paaren/Währungen.
Es gilt für EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF oder USDJPY.
Stellen Sie sicher, dass die Historie für die benötigten Symbole geladen ist.
