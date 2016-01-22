Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trades to CSV - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Inovance
- 925
-
Autor real:
Inovance
Exporta los detalles de las transacciones (órdenes, números de ticket, precio de apertura y cierre, hora de apertura y cierre del comercio, parejas de divisas, volumen de las posiciones) de los tests o del comercio real a archivos CSV.
Para usarlo, introduzca su algoritmo comercial en la función Signal() (retorna 1 con una señal "larga" y 2 con una señal "corta"), dele un nombre al archivo CSV e inícielo en el backtest o fíjelo a un gráfico vivo. Al comerciar en una cuenta real, las últimas operaciones comerciales se guardarán de forma automática en la última línea del archivo.
Si se trata de un backtest, el archivo se encontrará en <terminal_data_folder>\tester\files. El archivo de los resultados del comercio en vivo está guarado en <terminal_data_folder>\MQL4\Files.
