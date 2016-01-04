CodeBaseРазделы
Индикаторы

Arbitrage - индикатор для MetaTrader 4

Ernst Van Der Merwe | Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
7071
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор отрисовывает две линии, представляющие разницу между двумя валютами, выведенную из трех валютных пар.

Работает для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF или USDJPY.

Убедитесь, что история загружена для соответствующих символов.

Разница между двумя валютами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12790

