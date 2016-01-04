Ставь лайки и следи за новостями
Arbitrage - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор отрисовывает две линии, представляющие разницу между двумя валютами, выведенную из трех валютных пар.
Работает для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF или USDJPY.
Убедитесь, что история загружена для соответствующих символов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12790
