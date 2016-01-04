Простой шаблон советника для экспортирования деталей сделок (результатов тестирования или реальной торговли) в CSV-файл.

Советник основан на 1 индикаторе MA, точки входа и выхода определяются "фактором сглаживания".

Посекундный таймер свечей, не зависящий от входящих тиков. Опция оповещения о новых свечах. Автоматическое определение GMT брокера и регулируемый переход на летнее время.

Советник с очень чувствительной к движениям системой.