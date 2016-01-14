このインディケータは、2つの通貨の価格差を表す2つの線を描画します。

EURUSD、EURJPY、GBPUSD、GBPJPY、USDCHF、USDJPY等の取引のために使用できます。

必要な通貨ペアの取引履歴データがロードされたことを確認してください。