ポケットに対して
インディケータ

Arbitrage - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ernst Van Der Merwe | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
1129
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
このインディケータは、2つの通貨の価格差を表す2つの線を描画します。

EURUSD、EURJPY、GBPUSD、GBPJPY、USDCHF、USDJPY等の取引のために使用できます。

必要な通貨ペアの取引履歴データがロードされたことを確認してください。

2つの通貨の価格差

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12790

