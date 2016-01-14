無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Arbitrage - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、2つの通貨の価格差を表す2つの線を描画します。
EURUSD、EURJPY、GBPUSD、GBPJPY、USDCHF、USDJPY等の取引のために使用できます。
必要な通貨ペアの取引履歴データがロードされたことを確認してください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12790
