Exp_ForexProfitBoost_2nb - Experte für den MetaTrader 5
Ein Handelssystem, das den ForexProfitBoost_2nb Indikator verwendet
Eine Handelsentscheidung entsteht bei einer Trendwende bestimmt durch den Farbwechsel der Bar von blau nach rosa oder umgekehrt.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei ForexProfitBoost_2nb.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testing results for 2014 at USDJPY H6:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12711
