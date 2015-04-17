请观看如何免费下载自动交易
Exp_ForexProfitBoost_2nb - MetaTrader 5EA
一款使用 ForexProfitBoost_2nb 指标的交易系统。
当柱线从蓝色改变它们的颜色到粉色，确定趋势变化，可以做出交易决定，反之亦然。
此 EA 需要指标的编译文件 ForexProfitBoost_2nb.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体 https://www.mql5.com/zh/code/1578。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H6:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12711
