Nikolay Kositsin
一款使用 ForexProfitBoost_2nb 指标的交易系统。

当柱线从蓝色改变它们的颜色到粉色，确定趋势变化，可以做出交易决定，反之亦然。

此 EA 需要指标的编译文件 ForexProfitBoost_2nb.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体 https://www.mql5.com/zh/code/1578

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H6:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12711

