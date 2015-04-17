代码库部分
AdaptiveCGOscillator_HTF - MetaTrader 5脚本

AdaptiveCGOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;    // 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 AdaptiveCGOscillator.mq5 和 CyclePeriod.mq5 指标文件。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 AdaptiveCGOscillator_HTF 形成两条线

图例.2. 指标 AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF 形成彩色云图

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12686

