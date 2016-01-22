CodeBaseSecciones
Draw Ellipse - script para MetaTrader 4

Gregor Friedrich Anton
Visualizaciones:
1099
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Draw_Ellipse.mq4 (2.26 KB) ver
Se trata de un script para construir elipses de forma sencilla.

Las elipses vienen estupendamente para marcar áreas en el gráfico. Dibujarlas puede ocupar un tiempo determinado, así que he creado un script que crea elipses con solo arrastrarlo.

La elipse se crea en el lugar al que arrastre el script. Su tamaño se definirá de forma automática, de acuerdo con la pareja de divisas o el marco temporal. Es más rápido y sencillo que usar instrumentos fuera de los límites de la ventana del gráfico.

Creación de una elipse arrastrando el script a la ventana.


