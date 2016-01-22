Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Draw Ellipse - script para MetaTrader 4
Se trata de un script para construir elipses de forma sencilla.
Las elipses vienen estupendamente para marcar áreas en el gráfico. Dibujarlas puede ocupar un tiempo determinado, así que he creado un script que crea elipses con solo arrastrarlo.
La elipse se crea en el lugar al que arrastre el script. Su tamaño se definirá de forma automática, de acuerdo con la pareja de divisas o el marco temporal. Es más rápido y sencillo que usar instrumentos fuera de los límites de la ventana del gráfico.
