ポケットに対して
インディケータ

Blue Spread - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータはスプレッドの現在値を彩色の線で表示します。

Blue Spread indicator MetaTrader 4

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12673

