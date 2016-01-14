無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Blue Spread - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータはスプレッドの現在値を彩色の線で表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12673
