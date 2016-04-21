Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Blue Spread - Indikator für den MetaTrader 4
- 886
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Anzeige zeigt den aktuellen Spread mit einer farbigen Linie.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12673
