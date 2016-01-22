CodeBaseSecciones
BB_OsMA - indicador para MetaTrader 4

Roberto Jacobs
1362
(20)
Indicador BB_OsMA — OsMA con aspecto de esferoides y desviación en forma de franjas ascendentes o descendentes.

Se adjunta al indicador la plantilla simple BB_OsMA_template.

Espero que les sea de utilidad.

