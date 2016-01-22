Mira cómo descargar robots gratis
BB_OsMA - indicador para MetaTrader 4
Indicador BB_OsMA — OsMA con aspecto de esferoides y desviación en forma de franjas ascendentes o descendentes.
Se adjunta al indicador la plantilla simple BB_OsMA_template.
Espero que les sea de utilidad.
