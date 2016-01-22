FMOneEA — asesor de scalping para MetaTrader 4. Solo funciona en el marco temporal de horas(PERIOD_H1).

Los cálculos en FMOneEA se basan en los indicadores ZigZag y MACD en el marco temporal H1. Atención: asegúrese de que el indicador ZigZag se encuentra en <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Espero que el asesor les sea de utilidad.

Las propiedades por defecto de FMOneEA se describen más abajo, los resultados del Simulador de estrategias han sido obtenidos usando estos ajustes.

Última versión (actualización): 17/07/2015.

Actualización(21/04/2015):

Se ha perfeccionado la fórmula de la señal, para hacerla más precisa.

Añadida la función Redemption en Redemption Loss Order.

Actualización (29/04/2015):

Corregido el código para Redemption y la opción para la multiplicación Lost Redemption.

Corregidos los códigos para el movimiento ralentizado.

Simplificada la fórmula de la señal.

Actualización (26/05/2015):

Corregido el código para Lots Redemption.

Aumentada la velocidad de funcionamiento del asesor.

Mejorado el código para Trailing Stop y Trailing Profit.

Si en los ajustes: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, y AutomaticTakeProfit = True, entonces, al desplazar el stop-loss, el take-profit se desplaza también. De esta forma, el take-profit se convierte en dinámico.

Actualización (2/06/2015):

Corrección de errores en la función FM1Redemption().

Añadidos scripts para el desplazamiento del stop-loss hasta el punto de ausencia de pérdidas (BEP), si la orden es rentable, antes de que se active el trailing-stop.

Añadida la opción Maximum Lot Redemption (para aumentar Lots Redemption).

Corregida la fórmula de cálculo de la señal en la función FMOneCalculation().

Actualización (16/07/2015):

Corregido el error de las variables de las matrices de los marcos temporales, puesto que la matriz mat [4] se encontraba fuera del diapasón (en la actualización_5).

Actualización_07 (17/07/2015):

Simplificada la fórmula de la señal , sin el indicador ZigZag.

Actualización_08 (17/08/2015):

Mejoras en la estructura del programa.



Corregidos los errores en la apertura de órdenes.







input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs" ; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)" ; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4 ; extern bool FridayTrade = True; extern bool Redemption = True; input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True" ; extern bool LotsOptimization = True; extern double Lots = 0.01 ; extern double LotsRedempt = 2.0 ; extern double MaxLotsRedempt = 4.0 ; extern int MaxOpenOrder = 12 ; input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False" ; extern bool AutomaticTakeProfit = True; extern bool NoMinimumTakeProfit = True; input string MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False" ; extern double MinimumTP = 10 ; input string ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False" ; extern double TakeProfit = 20 ; input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True" ; extern bool AutomaticStopLoss = True; input string ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False" ; extern double StopLoss = 157 ; extern bool UseTrailingStop = True; extern bool AutoTrailingStop = True; extern double TrailingStop = 14.0 ; extern double TrailingStopStep = 1.0 ; input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False" ; extern bool UseSecureBEP = False;





Resultados de la simulación: