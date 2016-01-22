Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FMOneEA - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1434
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
FMOneEA — asesor de scalping para MetaTrader 4. Solo funciona en el marco temporal de horas(PERIOD_H1).
Los cálculos en FMOneEA se basan en los indicadores ZigZag y MACD en el marco temporal H1. Atención: asegúrese de que el indicador ZigZag se encuentra en <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Espero que el asesor les sea de utilidad.
Las propiedades por defecto de FMOneEA se describen más abajo, los resultados del Simulador de estrategias han sido obtenidos usando estos ajustes.
Última versión (actualización): 17/07/2015.
Actualización(21/04/2015):
- Se ha perfeccionado la fórmula de la señal, para hacerla más precisa.
- Añadida la función Redemption en Redemption Loss Order.
Actualización (29/04/2015):
- Corregido el código para Redemption y la opción para la multiplicación Lost Redemption.
- Corregidos los códigos para el movimiento ralentizado.
- Simplificada la fórmula de la señal.
Actualización (26/05/2015):
- Corregido el código para Lots Redemption.
- Aumentada la velocidad de funcionamiento del asesor.
- Mejorado el código para Trailing Stop y Trailing Profit.
Si en los ajustes: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, y AutomaticTakeProfit = True, entonces, al desplazar el stop-loss, el take-profit se desplaza también. De esta forma, el take-profit se convierte en dinámico.
Actualización (2/06/2015):
- Corrección de errores en la función FM1Redemption().
- Añadidos scripts para el desplazamiento del stop-loss hasta el punto de ausencia de pérdidas (BEP), si la orden es rentable, antes de que se active el trailing-stop.
- Añadida la opción Maximum Lot Redemption (para aumentar Lots Redemption).
- Corregida la fórmula de cálculo de la señal en la función FMOneCalculation().
Actualización (16/07/2015):
- Corregido el error de las variables de las matrices de los marcos temporales, puesto que la matriz mat [4] se encontraba fuera del diapasón (en la actualización_5).
Actualización_07 (17/07/2015):
- Simplificada la fórmula de la señal, sin el indicador ZigZag.
Actualización_08 (17/08/2015):
- Mejoras en la estructura del programa.
- Corregidos los errores en la apertura de órdenes.
//--- Parámetros de entrada (actualización_07 17/08/2015) input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs"; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)"; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // Se recomienda utilizarlo en el marco temporal H4 (PERIOD_H4) extern bool FridayTrade = True; // Si True, entonces el experto comercia también los viernes extern bool Redemption = True; // Permitir Redemption Loss Order input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True"; extern bool LotsOptimization = True; // Si True, el asesor calculará la variable Lots, el volumen de lote por defecto hasta la optimización es =0.01. extern double Lots = 0.01; // Si LotsOptimization=False, el usuario indica el volumen del lote. extern double LotsRedempt = 2.0; // Valor de multiplicación de los lotes, por defecto es 2.0. extern double MaxLotsRedempt = 4.0; // Valor máximo de multiplicación de lotes, por defecto es el cuádruple del volumen inicial del lote. extern int MaxOpenOrder = 12; // Cantidad máxima posible de órdenes abiertas (cantidad máxima de parejas = 12). // Parejas de divisas: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD // input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False"; extern bool AutomaticTakeProfit = True; // El asesor calcula automáticamente el TP; extern bool NoMinimumTakeProfit = True; // True or False -> If Set True, el asesor establece el TP, sin usar la variable MimnimumTakeProfit. input string MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False"; // El asesor establece el TP sin usar la variable MimnimumTakeProfit. extern double MinimumTP = 10; // TP mínimo usado por el asesor; si el parámetro AutomaticTakeProfit=True function, el valor por defecto es 10 input string ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False"; // el TP se establece manualmente en el terminal MT4; extern double TakeProfit = 20; // el TP es establecido por el propio sistema, los valores pueden ser indicados por el usuario, el valor por defecto es =20. input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True"; extern bool AutomaticStopLoss = True; // el SL es calculado por el asesor; input string ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False"; // Los niveles de SL son indicados manualmente por parte del usuario en el terminal; extern double StopLoss = 157; // valor del SL establecido por el usuario. El valor por defecto es 157. extern bool UseTrailingStop = True; // Uso de Trailing Stop, True (sí) or False (no) extern bool AutoTrailingStop = True; // Al establecer True el asesor mismo calcula el trailing/stop e ignora los ajustes de usuario. extern double TrailingStop = 14.0; // Valor para el trailing-stop, por defecto es 14. extern double TrailingStopStep = 1.0; // Introduzca el salto del trailing-stop (por defecto es 1.0) input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; //Con True, el asesor usa el punto de ausencia de pérdidas (BEP) para proteger la orden. extern bool UseSecureBEP = False; // Con True, el asesor usa el punto de ausencia de pérdidas (BEP) para proteger la orden.
Resultados de la simulación:
