CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Blue Spread - индикатор для MetaTrader 4

Bidask | Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
4049
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает текущий спред цветной линией.

Blue Spread indicator MetaTrader 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12673

Easy Reverse Easy Reverse

Скрипт разворачивает все ордера по символу на открытом графике.

Multi-Trendlines Breakout Multi-Trendlines Breakout

Когда текущая цена ниже линий тренда, эксперт будет ждать восходящего пробоя, и наоборот.

Draw Ellipse Draw Ellipse

Создание эллипса перетаскиванием скрипта в окно.

COT COT

Индикатор для анализа отчетов CFTC.