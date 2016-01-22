Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
COT - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2927
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador usa los informes de la CFTC. Los informes se publican en la página www.cftc.gov en dos formatos, "Excel" y "Text".
- Elija el informe en formato de texto en la categoría "Futures-and-Options Combined Reports" o "Futures Only Reports".
- Cargue cinco archivos y después cámbieles el nombre. Hay que renombrarlos porque todos los archivos en el archivo general tienen el mismo nombre annualof.txt o annual.txt. Al archivo del año actual hay que ponerle el nombre 2016.txt.
- Al archivo del año pasado, hay que ponerle el nombre 2015.txt, y así sucesivamente. La versión antigua del indicador usaba los nombres de los archivos de formato А.txt, B.txt, C.txt, D.txt, E.txt, etc. Para no tener que renombrar los archivos cada año, en la nueva versión he comenzado a usar el tipo de nombre año.txt.
- Los archivos a los que se ha cambiado el nombre se ubican en la carpeta MQL4\Files. Después ya puede comenzar a usar el indicador.
El indicador crea archivos y variables globales con los nombres code.bin. Para actualizar estos archivos, usted deberá cambiar los valores de la variable global de 0 a 1 (tecla F3). A continuación, clique en "Actualizar", para actualizar el gráfico. Si usted quiere actualizar todos los archivos de golpe, use la variable global "Update files code.bin".
La variable "Code", que puede ver en los ajustes del indicador, designa el código de mercado de los futuros. Por ejemplo, el código del trigo es el 001602.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12688
Creación de una elipse arrastrando el script a la ventana.Blue Spread
El indicador muestra el spread actual con una línea de color.
El script elimina todos los objetos de un tipo elegido del gráfico actual o de todos los gráficos activos.Average of ATR
Average of ATR (AATR) es un indicador sencillo pero efectivo para confirmar cualquier estrategia Price Action en el mercado.