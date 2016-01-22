Este indicador usa los informes de la CFTC. Los informes se publican en la página www.cftc.gov en dos formatos, "Excel" y "Text".

Elija el informe en formato de texto en la categoría "Futures-and-Options Combined Reports" o "Futures Only Reports".

Cargue cinco archivos y después cámbieles el nombre. Hay que renombrarlos porque todos los archivos en el archivo general tienen el mismo nombre annualof.txt o annual.txt. Al archivo del año actual hay que ponerle el nombre 2016.txt.

Al archivo del año pasado, hay que ponerle el nombre 2015.txt, y así sucesivamente. La versión antigua del indicador usaba los nombres de los archivos de formato А.txt, B.txt, C.txt, D.txt, E.txt, etc. Para no tener que renombrar los archivos cada año, en la nueva versión he comenzado a usar el tipo de nombre año.txt.

Los archivos a los que se ha cambiado el nombre se ubican en la carpeta MQL4\Files. Después ya puede comenzar a usar el indicador.

El indicador crea archivos y variables globales con los nombres code.bin. Para actualizar estos archivos, usted deberá cambiar los valores de la variable global de 0 a 1 (tecla F3). A continuación, clique en "Actualizar", para actualizar el gráfico. Si usted quiere actualizar todos los archivos de golpe, use la variable global "Update files code.bin".

La variable "Code", que puede ver en los ajustes del indicador, designa el código de mercado de los futuros. Por ejemplo, el código del trigo es el 001602.