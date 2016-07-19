Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AFL_WinnerSign - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Signal-Indikator auf Basis des AFL_Winner Indikators.
Abb. 1. Der AFL_WinnerSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12605
Ozymandias_HTF
Der Ozymandias Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.ForexProfitBoost_2nb_HTF
Der ForexProfitBoost_2nb mit der Möglichkeit in den Eingabeparameter einen Zeitrahmen zu bestimmen.
Exp_AFL_WinnerSign
Der Exp_AFL_WinnerSign Expert Advisor basiert auf den Pfeilsignalen des AFL_WinnerSign Indikators.AFL_Winner_HTF_Signal
Der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und die Signale des AFL_WinnerSign Indikators.