AFL_WinnerSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Signal-Indikator auf Basis des AFL_Winner Indikators.

Abb. 1. Der AFL_WinnerSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12605

