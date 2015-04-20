CodeBaseSeções
AFL_WinnerSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1439
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Um indicador tipo semáforo baseado no indicador AFL_Winner.

Fig. 1. O indicador AFL_WinnerSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12605

