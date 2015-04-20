Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AFL_WinnerSign - indicador para MetaTrader 5
1439
Um indicador tipo semáforo baseado no indicador AFL_Winner.
Fig. 1. O indicador AFL_WinnerSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12605
Ozymandias_HTF
O indicador Ozymandias com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.ForexProfitBoost_2nb_HTF
O indicador ForexProfitBoost_2nb com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Exp_AFL_WinnerSign
O Expert Advisor Exp_AFL_WinnerSign é baseado nos sinais gerados pelo sinal tipo semáforo do indicador AFL_WinnerSign.AFL_Winner_HTF_Signal
O indicador AFL_Winner_HTF_Signal mostra informação da tendência atual e sinal baseado no indicador AFL_WinnerSign.