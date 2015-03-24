CodeBaseРазделы
ForexProfitBoost_2nb - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор на основе двух скользящих средних и полос Боллинджера, выполненный в виде цветной гистограммы.

Этот индикатор трендовый, он дает наилучшие результаты при работе на трендовых рынках, на спокойном рынке будет давать много ложных сигналов (т.е. нужны фильтры). Индикатор показывает наличие и силу тренда валютной пары. Для сигналов всего используется три цвета, по умолчанию это желтый, синий и красный.

Как вы наверняка догадались, красный цвет сигнализирует о наличии медвежьей тенденции, синий же говорит о том, что на рынке в данный момент правят быки. Желтый цвет указывает на ослабление текущего тренда, возможную смену тенденции, начало отката или флетового участка. Чем больше желтого цвета, тем более вероятна смена тенденции. Более подробное описание можно посмотреть по ссылке.

Рис.1. Индикатор ForexProfitBoost_2nb

