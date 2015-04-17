原作者:

TradeLikeaPro.ru

一款趋势指标，基于两条均线和布林带，并绘制彩色直方条。

这是一款趋势指标, 所以它对于趋势行情能够提供极佳的效果。在横盘行情里它会出现许多假信号 (需要过滤)。此指标显示当前货币对存在的趋势和强度。仅使用了三种颜色作为信号: 省缺颜色为黄色, 蓝色和红色。

正如您可能猜测的，红色表示空头趋势，蓝色表示上多头趋势。黄色示意当前趋势较弱, 趋势有改变的可能, 是回调或横盘周期。在图表上的黄色越多, 趋势改变的可能就越高。更详尽的描述在以下链接提供。





图例. 1. 指标 ForexProfitBoost_2nb