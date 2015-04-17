代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ForexProfitBoost_2nb - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1860
等级:
(15)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

TradeLikeaPro.ru

一款趋势指标，基于两条均线布林带，并绘制彩色直方条。

这是一款趋势指标, 所以它对于趋势行情能够提供极佳的效果。在横盘行情里它会出现许多假信号 (需要过滤)。此指标显示当前货币对存在的趋势和强度。仅使用了三种颜色作为信号: 省缺颜色为黄色, 蓝色和红色。

正如您可能猜测的，红色表示空头趋势，蓝色表示上多头趋势。黄色示意当前趋势较弱, 趋势有改变的可能, 是回调或横盘周期。在图表上的黄色越多, 趋势改变的可能就越高。更详尽的描述在以下链接提供。


图例. 1. 指标 ForexProfitBoost_2nb

图例. 1. 指标 ForexProfitBoost_2nb

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12602

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

此 AFL_Winner 指标在输入参数中有时间帧选项。

AFL_Winner AFL_Winner

此 ALF Winner 指标通过建立在 -50/+50 级别的翻转区域识别趋势变化。

ForexProfitBoost_2nb_HTF ForexProfitBoost_2nb_HTF

此 ForexProfitBoost_2nb 指标在输入参数中有时间帧选项。

Ozymandias_HTF Ozymandias_HTF

此 Ozymandias 指标在输入参数中有时间帧选项。