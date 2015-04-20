CodeBaseSeções
ForexProfitBoost_2nb - indicador para MetaTrader 5

Um indicador de tendência baseado em duas Médias Móveis e Bandas Bollinger na forma de um histograma colorido.

Este é um indicador de tendência, obtem os melhores resultados no mercado de tendência. Nos mercados laterais existem muitos falsos sinais (são necessários outros filtros). O indicador mostra a existência e força da tendência de um par de moedas. São usados apenas três cores para plotar os sinais, as cores padrão são: amarelo, azul e vermelho.

Como você deve ter deduzido, vermelho indica uma tendência de baixa, azul indica uma tendência de alta. O amarelo indica o enfraquecimento da tendência atual, uma possível mudança de tendência, uma retração ou um período de mercado lateral. Quanto mais amarelo é plotado no gráfico, maior é a possibilidade de uma alteração da tendência. A descrição mais detalhada está disponível no seguinte link:


Fig. 1. O indicador ForexProfitBoost_2nb

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12602

