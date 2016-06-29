Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Multi-Trendlines Breakout - Asesor Experto para MetaTrader 4
El EA detecta automáticamente múltiples líneas de tendencia añadidos por los usuarios.
Utilizando la nueva función de MQL4 OnChartEvent(), se capturará dinámicamente así moviendo/ajustando la línea de tendencia.
Cuando el precio actual está por debajo de líneas de tendencia, el EA espera arrancar hacia arriba y viceversa. trade y alertaa emergente/sonido/email/móvil, las opciones de ruptura están incluidas en este EA, pero la opción de trade debe establecerse en "true" si es necesario. Para monedas de 5 o 3 dígitos, targetprofit/stoploss/slippage serán automáticamente multiplicados por 10.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12598
