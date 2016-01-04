CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Multi-Trendlines Breakout - эксперт для MetaTrader 4

boolapi | Russian English Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5726
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник автоматически отслеживает несколько трендовых линий, добавленных пользователем.

Кроме того, с помощью использования новой функции MQL4 OnChartEvent(), движение/корректировка линии тренда происходит динамично.

Когда текущая цена ниже линий тренда, эксперт будет ждать восходящего пробоя, и наоборот. В этом советнике содержатся и опции торговли, и опции алертов на пробой (можно выбрать разные варианты: всплывающие окна, звуковые оповещения, электронные письма, пуш-уведомления). Чтобы включить желаемые опции торговли, установите настройки "true".

Multi-Trendlines Breakout EA

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12598

FiboPivotCandleBar FiboPivotCandleBar

Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, MACD.

Zonal Trading Zonal Trading

Советник использует индикаторы AO и AC. Покупка и продажа производится при совпадении цвета индикаторов.

Easy Reverse Easy Reverse

Скрипт разворачивает все ордера по символу на открытом графике.

Blue Spread Blue Spread

Индикатор показывает текущий спред цветной линией.