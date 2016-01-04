Советник автоматически отслеживает несколько трендовых линий, добавленных пользователем.

Кроме того, с помощью использования новой функции MQL4 OnChartEvent(), движение/корректировка линии тренда происходит динамично.

Когда текущая цена ниже линий тренда, эксперт будет ждать восходящего пробоя, и наоборот. В этом советнике содержатся и опции торговли, и опции алертов на пробой (можно выбрать разные варианты: всплывающие окна, звуковые оповещения, электронные письма, пуш-уведомления). Чтобы включить желаемые опции торговли, установите настройки "true".

