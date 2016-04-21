CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Multi-Trendlines Breakout - Experte für den MetaTrader 4

boolapi | German English Русский Español 日本語 Português
Ansichten:
1842
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
EA wird Multi-Trendlinien hinzugefügt von Benutzern automatisch erkennen.

Mit der neuen MQL4-Funktion OnChartEvent(), wird die Bewegung und Anpassung der Trendlinien wesentlich dynamischer.

Wenn der aktuelle Kurs unter den Trendlinien ist, wartet der EA auf einen Breakout nach oben und umgekehrt. Handel,Popup,Ton,E-Mail,Mobiler Ausbruch Warnung, sind entahltene Optionen bei diesem EA, aber die Handelsoption muss auf "true" gesetzt werden. Für Währungen mit 5 oder 3 Ziffern wird targetprofit/stoploss/slippage automatisch mit 10 multipliziert werden.

Multi-Trendlines Breakout EA

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12598

