このエキスパートアドバイザは自動的に幾つかのトレンドラインを分析します。

また、新しいOnChartEvent()関数を使用することで、トレンドラインを修正します。

現在値がトレンドラインを下回る場合、価格がトレンドラインを超えるタイミング、またはその逆です。このエキスパートアドバイザにはトレード機能もシグナル配信機能もあります。ただ、プロパティに true を設定する必要があります。

