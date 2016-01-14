コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Multi-Trendlines Breakout - MetaTrader 4のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザは自動的に幾つかのトレンドラインを分析します。

また、新しいOnChartEvent()関数を使用することで、トレンドラインを修正します。

現在値がトレンドラインを下回る場合、価格がトレンドラインを超えるタイミング、またはその逆です。このエキスパートアドバイザにはトレード機能もシグナル配信機能もあります。ただ、プロパティに true を設定する必要があります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12598

