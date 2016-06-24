CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Multi-Trendlines Breakout - expert para MetaTrader 4

boolapi | Portuguese English Русский Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1718
Avaliação:
(42)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O EA irá automaticamente detectar linhas múltiplas de tendências adicionadas pelos usuários.

Usando a nova função MQL4 OnChartEvent(), a linha de tendência de movimento/ajuste será capturada dinamicamente.

Quando o preço atual está abaixo das linhas de tendência, o EA espera pelo rompimento para cima, e vice-versa. Opções de alerta de negociação tipo: pop-up/som/e-mail/ foram todos incluídos neste EA, mas a opção da negociação precisa ser definida como "true", se necessário. Para moedas com 5 ou 3 dígitos, targetprofit/stoploss/slippage serão multiplicados automaticamente por 10.

Multi-Trendlines Breakout EA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12598

FiboPivotCandleBar FiboPivotCandleBar

Este indicador é um conjunto da combinação de diversos indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, MACD.

MACD e Volumes MACD e Volumes

MACD padrão com exibição dos volumes sobre ele.

Trading Simulator 2 Trading Simulator 2

O programa de simulação v.2 para aperfeiçoar a estratégia, teste de indicadores e treinamento de habilidades de negociação.

MultyPeriod MultyPeriod

O indicador permite exibir os horários da vela de diferentes períodos de tempo em uma única janela