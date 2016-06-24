Participe de nossa página de fãs
O EA irá automaticamente detectar linhas múltiplas de tendências adicionadas pelos usuários.
Usando a nova função MQL4 OnChartEvent(), a linha de tendência de movimento/ajuste será capturada dinamicamente.
Quando o preço atual está abaixo das linhas de tendência, o EA espera pelo rompimento para cima, e vice-versa. Opções de alerta de negociação tipo: pop-up/som/e-mail/ foram todos incluídos neste EA, mas a opção da negociação precisa ser definida como "true", se necessário. Para moedas com 5 ou 3 dígitos, targetprofit/stoploss/slippage serão multiplicados automaticamente por 10.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12598
