CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Triangular MA - indicador para MetaTrader 4

mladen | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Publicado por:
file45
Visualizaciones:
2442
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
tma.mq4 (3 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

mladen

Dibuja una media móvil Triangular en la grádica.

Triangular MA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12811

Easy Reverse Easy Reverse

El script invierte todas las órdenes del símbolo gráfico real.

Multi-Trendlines Breakout Multi-Trendlines Breakout

Cuando el precio actual está por debajo de líneas de tendencia, el EA espera arrancar hacia arriba y viceversa.

Channel Channel

Indicator of channels on different timeframes.

Gann's_Cycle_Levels Gann's_Cycle_Levels

This script draws the price levels within a cycle (by Gann) between the significant Highs and Lows.