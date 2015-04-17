原作者:

Vitalie Postolache

一款信号量指标，基于来自 "325 个黄金策略" 集合之中的思路。

策略原理:

做多:

计算出的 X 日周期的收盘价均值应当高于类似的 Y 日以前的均值; 收盘价应低于 Y 日之前的收盘价; 收盘价应高于 Y+X 日之前的收盘价;如果所有三个条件满足, 则您应当在下一日开盘时做多; 收盘价应低于开盘价 (阴线蜡烛条)。

做空:

计算出的 X 日周期的收盘价均值应当低于类似的 Y 日以前的均值; 收盘价应高于 Y 日之前的收盘价; 收盘价应低于 Y+X 日之前的收盘价; 收盘价应高于开盘价 (阳线蜡烛条)。

如果所有三个条件满足, 则您应当在下一日开盘时做多; 例如, 如果 X=20, Y=3, 则 20 日收盘均价应高于(对于做多) 3 日前收盘均价。简单来讲就是 20 日收盘均线上升。下一步, 本日的收盘价应低于 3 日前的收盘价。它有助于判断在入场之前是否会出现回调。

最终, 价格也应高于前 23 日 (即使它低于 3 日前)。这样，我们可验证一条增长的均线。此方法将一直工作到反转信号出现，或行情已经在对立位置走出太远而没有转向信号。

图例. 1. 简单交易系统指标