FatlSatlOsma - индикатор для MetaTrader 5
- 2075
-
Реальный автор:
Dmitry Shmatkov
Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.
Рис.1. Индикатор FatlSatlOsma
HLRSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.OzymandiasSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Ozymandias.
HLR_Signal
Индикатор HLR_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора HLR.Leading_Signal
Индикатор Leading_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора Leading.