Эксперт Exp_HLRSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора HLRSign.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при пересечении уровней перекупленности или перепроданности индикатора, определяемых во входных параметрах эксперта:

input uint HLR_UpLevel= 80 ; input uint HLR_DnLevel= 20 ;

Имеется два алгоритма для совершения сделок, определяемых входным параметром эксперта:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;

Алгоритм совершения сделок на входе в зоны перепроданности или перекупленности; Алгоритм совершения сделок на выходе из зон перепроданности или перекупленности.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора HLRSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

