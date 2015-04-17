代码库部分
EA

Exp_HLRSign - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1143
等级:
(20)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
hlrsign.mq5 (7.91 KB) 预览
exp_hlrsign.mq5 (7.82 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 Exp_HLRSign EA 基于 HLRSign 信号量指标生成的箭头信号。

在柱线收盘时，如果指标探测到 EA 输入参数指定的超买或超卖级别有交叉，则形成交易信号。

input uint HLR_UpLevel=80;      // 超买级别
input uint HLR_DnLevel=20;      // 超卖级别

在 EA 输入参数里，有两种可用的交易算法:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // 突破算法
  1. 当进入超卖或超买区域时进行交易;
  2. 当退出超卖或超买区域时进行交易;

此 EA 需要指标的编译文件 HLRSign.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 EURUSD H1:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12573

