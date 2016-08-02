Der Exp_HLRSign Expert Advisor basiert auf Signalen die vom HLRSign semaphore arrow signal Indikator generiert wurden.

Ein Signal wird gebildet, wenn der Balken schließt und der Indikator durch die Überkauft- oder Überverkauft-Zone gekreuzt hat, die durch die Eingabeparameter des Indikators angegeben wurden:

input uint HLR_UpLevel= 80 ; input uint HLR_DnLevel= 20 ;

Es stehen in den Expert Advisor Eingabeparameter zwei verschiedene Algorithmen für Deals zur Verfügung:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;

Führe Deals aus, wenn die Überkauft- oder Überverkauftzone betreten wird; Führe Deals aus, wenn die Überkauft- oder Überverkauftzone verlassen wird;

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei HLRSign.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.





Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für EURUSD H1:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

