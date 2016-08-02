und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_HLRSign - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 816
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_HLRSign Expert Advisor basiert auf Signalen die vom HLRSign semaphore arrow signal Indikator generiert wurden.
Ein Signal wird gebildet, wenn der Balken schließt und der Indikator durch die Überkauft- oder Überverkauft-Zone gekreuzt hat, die durch die Eingabeparameter des Indikators angegeben wurden:
input uint HLR_UpLevel=80; // Überkauftlevel input uint HLR_DnLevel=20; // Überverkauftlevel
Es stehen in den Expert Advisor Eingabeparameter zwei verschiedene Algorithmen für Deals zur Verfügung:
input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // Ausbruch Algorithmus
- Führe Deals aus, wenn die Überkauft- oder Überverkauftzone betreten wird;
- Führe Deals aus, wenn die Überkauft- oder Überverkauftzone verlassen wird;
Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei HLRSign.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart
Testergebnisse für 2014 für EURUSD H1:
Abb. 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12573
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf Kreuzung von Überkauft- und Überverkauftlevels des HLR Indikators verwendet.HLR_HTF
Der HighestLowestRange (HLR) Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der HLR_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale basierend auf dem HLRSign Indikator.PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator + Vorlage
Mit diesem Set von Indikatoren können Sie wichtige Preis-Points auf den Chart hinzufügen sowie Anfang/Ende von Perioden markieren. Die Indikatoren informieren auch über die Annäherung des Preises zu Tagestief/Tageshoch oder zu historischen Maxima und Minima.