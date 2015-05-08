CodeBaseSecciones
Indicadores

Ozymandias_v2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
El indicador Ozymandias_v2, ha sido creado en forma de nube de color, con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Ozymandias_v2.mq5.

Fig. 1. Indicador Ozymandias_v2_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12538

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

Modificación del famoso indicador Ozymandias.

WASD_FR WASD_FR

Las fractales se construyen conforme a las 3 barras anteriores (estas no se redibujan, dado que la barra actual no toma parte en el cálculo).

Ozymandias Ozymandias

El indicador Ozymandias, bastante conocido, permite filtrar las oscilaciones de precio falsas.

Exp_Ozymandias Exp_Ozymandias

Sistema comercial con uso del indicador Ozymandias.