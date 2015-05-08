CodeBaseSecciones
Ozymandias_v2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

GoldnMoney

Modificación del famoso indicador Ozymandias.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 06.10.2014.

Fig. 1. Indicador Ozymandias_v2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12537

WASD_FR WASD_FR

Las fractales se construyen conforme a las 3 barras anteriores (estas no se redibujan, dado que la barra actual no toma parte en el cálculo).

TrendlessAG TrendlessAG

Indicador (oscilador) de ausencia de tendencia.

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

Indicador Ozymandias_v2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Ozymandias Ozymandias

El indicador Ozymandias, bastante conocido, permite filtrar las oscilaciones de precio falsas.