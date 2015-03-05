CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ozymandias - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

GoldnMoney

Довольно известный индикатор Ozymandias, который позволяет отфильтровать ложные колебания цены.

Этот индикатор визуально представляет собой сине-красную линию, которая окружает ценовой диапазон. Есть также полоса цены, которая показывает, пребывает рынок в состоянии перепроданности или перекупленности. В свою очередь, цветная линия демонстрирует усредненное значение цены. Если она стала синей, то необходимо искать моменты входа в рынок для покупки (но только при условии, что рынок не перекуплен). Если линия поменяла свой цвет на красный, то нужно открыть короткую позицию (если индикатор не указывает состояние перепроданности).

Очень важно понимать, что индикатор Ozymandias применяется лишь для определения подходящего времени для выхода или же входа на рынок. Смена тренда на этом индикаторе вовсе не является сигналом для совершения сделки.

Рис.1. Индикатор Ozymandias

