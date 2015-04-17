代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Ozymandias - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1823
等级:
(34)
已发布:
已更新:
ozymandias.mq5 (10.09 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

GoldnMoney

Ozymandias 是一款众所周知的指标，它过滤虚假的价格波动。

此指标围绕价格范围显示一条蓝-红线。此外还有一条价格波带，显示市场是否超卖或超买。彩色线反过来显示平均价格值。蓝线意味着您应该寻找切入点买入（仅当市场未超买）。如果颜色变为红色, 则您应该开空头仓位 (如果指标示意市场未超卖)。

请注意，Ozymandias 指标仅可用于判断合适的离场或入场时间。指标的趋势变化不能作为信号。

图例. 1. 指标 Ozymandias

图例. 1. 指标 Ozymandias

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12542

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

此 Ozymandias_v2 指标在输入参数中有时间帧选项。

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

一款流行 Ozymandias 指标的改编版。

Exp_Ozymandias Exp_Ozymandias

使用 Ozymandias 指标的交易系统。

i-Spread i-Spread

这款点差指标显示最后一小时，四小时和日内的最小和最大点差值。