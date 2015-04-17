请观看如何免费下载自动交易
原作者:
GoldnMoney
Ozymandias 是一款众所周知的指标，它过滤虚假的价格波动。
此指标围绕价格范围显示一条蓝-红线。此外还有一条价格波带，显示市场是否超卖或超买。彩色线反过来显示平均价格值。蓝线意味着您应该寻找切入点买入（仅当市场未超买）。如果颜色变为红色, 则您应该开空头仓位 (如果指标示意市场未超卖)。
请注意，Ozymandias 指标仅可用于判断合适的离场或入场时间。指标的趋势变化不能作为信号。
图例. 1. 指标 Ozymandias
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12542
Ozymandias_v2_HTF
此 Ozymandias_v2 指标在输入参数中有时间帧选项。Ozymandias_v2
一款流行 Ozymandias 指标的改编版。
Exp_Ozymandias
使用 Ozymandias 指标的交易系统。i-Spread
这款点差指标显示最后一小时，四小时和日内的最小和最大点差值。