原作者:

GoldnMoney

Ozymandias 是一款众所周知的指标，它过滤虚假的价格波动。

此指标围绕价格范围显示一条蓝-红线。此外还有一条价格波带，显示市场是否超卖或超买。彩色线反过来显示平均价格值。蓝线意味着您应该寻找切入点买入（仅当市场未超买）。如果颜色变为红色, 则您应该开空头仓位 (如果指标示意市场未超卖)。

请注意，Ozymandias 指标仅可用于判断合适的离场或入场时间。指标的趋势变化不能作为信号。

图例. 1. 指标 Ozymandias