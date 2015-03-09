Индикатор спреда отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки.

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Leading.

Индикатор Leading_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора LeadingSign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.