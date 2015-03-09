CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ozymandias_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

GoldnMoney

Модификация известного индикатора Ozymandias.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.10.2014.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_v2

