Ozymandias_v2 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
3141
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
GoldnMoney
Модификация известного индикатора Ozymandias.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.10.2014.
Рис.1. Индикатор Ozymandias_v2
