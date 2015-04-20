CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ozymandias_v2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1466
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

GoldnMoney

Uma modificação do popular indicador Ozymandias.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 6.10.2014.

Fig. 1. O indicador Ozymandias_v2

Fig. 1. O indicador Ozymandias_v2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12537

WASD_FR WASD_FR

Os fractais são gerados usando três barras anteriores (sem redesenhar, porque a barra atual não está incluída nos cálculos).

TrendlessAG TrendlessAG

Indicador trendless (oscilador).

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

Indicador Ozymandias_v2 com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Ozymandias Ozymandias

Ozymandias é um indicador bem conhecido que filtra as flutuações falsas de preços.