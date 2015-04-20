Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ozymandias_v2 - indicador para MetaTrader 5
1466
-
GoldnMoney
Uma modificação do popular indicador Ozymandias.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 6.10.2014.
Fig. 1. O indicador Ozymandias_v2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12537
WASD_FR
Os fractais são gerados usando três barras anteriores (sem redesenhar, porque a barra atual não está incluída nos cálculos).TrendlessAG
Indicador trendless (oscilador).
Ozymandias_v2_HTF
Indicador Ozymandias_v2 com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Ozymandias
Ozymandias é um indicador bem conhecido que filtra as flutuações falsas de preços.