Индикаторы

Ozymandias v2 - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
29262
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модификация известного индикатора Ozymandias.

Теперь код стал понятнее. Также добавлена возможность сдвига на Shift баров вперёд/назад, выбор таймфрейма. Расчёт ведётся после закрытия 0-й свечи. Не перерисовывается.

Модификация известного индикатора Ozymandias

