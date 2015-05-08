CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WASD_FR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
907
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
wasd_fr.mq5 (6.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

WASD

Las fractales se construyen conforme a las 3 barras anteriores (estas no se redibujan, dado que la barra actual no toma parte en el cálculo).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 16.01.2015.

Fig. 1. Indicador WASD_FR

Fig.1. Indicador WASD_FR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12536

TrendlessAG TrendlessAG

Indicador (oscilador) de ausencia de tendencia.

Trinity-Impulse_HTF Trinity-Impulse_HTF

Indicador Trinity-Impulse con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

Modificación del famoso indicador Ozymandias.

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

Indicador Ozymandias_v2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.