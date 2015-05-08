Mira cómo descargar robots gratis
WASD_FR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 907
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
WASD
Las fractales se construyen conforme a las 3 barras anteriores (estas no se redibujan, dado que la barra actual no toma parte en el cálculo).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 16.01.2015.
Fig.1. Indicador WASD_FR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12536
