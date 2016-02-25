無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ozymandias_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 796
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナル著者：
GoldnMoney
内容
人気高い Ozymandias インディケータの改変版
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年10月6日にコードベースに公開されました。
図１Ozymandias_v2 インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12537
WASD_FR
フラクタルは、（現在のバーが計算に含まれていないため、再描画することなく）以前の3つのバーを使用して生成されます。TrendlessAG
トレンドレスインディケータ（オシレータ）
Ozymandias_v2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Ozymandias_v2 インディケータOzymandias
Ozymandias は、偽の価格変動をフィルタリングするよく知られたインディケータです。