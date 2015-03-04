CodeBaseРазделы
Индикаторы

Negative_Volume_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index - NVI) с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators индикатора Negative_Volume_Index.mq5.

Рис.1. Индикатор Negative_Volume_Index_HTF

TrendlessAG TrendlessAG

Индикатор (осциллятор) бестрендовости.

RangeExpansionIndex_HTF RangeExpansionIndex_HTF

Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Trinity-Impulse_HTF Trinity-Impulse_HTF

Индикатор Trinity-Impulse с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

WASD_FR WASD_FR

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).