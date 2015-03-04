Смотри, как бесплатно скачать роботов
Negative_Volume_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index - NVI) с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators индикатора Negative_Volume_Index.mq5.
Рис.1. Индикатор Negative_Volume_Index_HTF
