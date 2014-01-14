El Negative Volume Index (NVI) establece una conexión entre la caída del volumen y el cambio de precio del instrumento financiero. En caso de que el volumen disminuye en comparación con el día anterior, NVI es definido por el cambio porcentual de precio.

El indicador NVI está diseñado para que su valor cambia solamente cuando el volumen del día actual es menor que el día anterior. Debido al hecho de que la caída de los precios frecuentemente está conectada a la disminución de los volúmenes, NVI generalmente cambia hacia una tendencia bajista.

El supuesto siguiente se implementa en la interpretación del NVI. En el momento en que la actividad de trading está en auge y está subiendo el volumen, los inversores aficionados que siguen a la multitud son más activos. En caso contrario, cuando el volumen está disminuyendo, el mercado está controlado por profesionales entendidos. Por lo tanto, el NVI valora los cambios (como ya se señaló, NVI cambia solamente cuando el volumen está cayendo) e indica que ha llegado el momento para hacer el "smart money" en el mercado.

En su libro "Lógica del Stock Market: Un Enfoque Sofisticado para las Ganancias en Wall Street" Norman Fosback muestra que, si el NVI del índice de Dow Industrials es mayor que la MA de un año, el mercado es alcista en 95 de cada 100 casos.