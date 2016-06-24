Este indicador é um conjunto da combinação de diversos indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic e Relative Vigor Index.

Este indicador dá conselhos para comprar e vender com a direção da seta.

Update_01 (24/03/2015)

Redução de falsos sinais, simplificação da fórmula e substituição da fórmula do indicador Stochastic pelo indicador MACD.

Update_02 (26/04/2015)

Código corrigido para "Price Retracement FiboCandleBar".

Update_03 (18/05/2015)

Alertas Adicionados (Mensagens, E-mail e Som).

Melhorado o desempenho do indicador.

Update_04 (16/06/2015)

Adicionado a opção de cor, de modo que o usuário pode alterar a barra de cores e as cores da fonte.

Update_05 (30/07/2015)



Pequenas alterações na fórmula Pivot.

Removeu as variáveis não usadas.

Adicionado uma fórmula para melhorar a precisão do sinal.





