FiboPivotCandleBar - indicador para MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Visualizações:
2714
Avaliação:
(44)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador é um conjunto da combinação de diversos indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic e Relative Vigor Index.

Este indicador dá conselhos para comprar e vender com a direção da seta.

Update_01 (24/03/2015)

  • Redução de falsos sinais, simplificação da fórmula e substituição da fórmula do indicador Stochastic pelo indicador MACD.

Update_02 (26/04/2015)

  • Código corrigido para "Price Retracement FiboCandleBar".

Update_03 (18/05/2015)

  • Alertas Adicionados (Mensagens, E-mail e Som).
  • Melhorado o desempenho do indicador.

Update_04 (16/06/2015)

  • Adicionado a opção de cor, de modo que o usuário pode alterar a barra de cores e as cores da fonte.

Update_05 (30/07/2015)

  • Pequenas alterações na fórmula Pivot.
  • Removeu as variáveis não usadas.
Update_06 (16/09/2015)
  • Adicionado uma fórmula para melhorar a precisão do sinal.


Indicador FiboPivotCandleBar para MetaTrader 4

