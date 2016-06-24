Participe de nossa página de fãs
FiboPivotCandleBar - indicador para MetaTrader 4
Este indicador é um conjunto da combinação de diversos indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic e Relative Vigor Index.
Este indicador dá conselhos para comprar e vender com a direção da seta.
Update_01 (24/03/2015)
- Redução de falsos sinais, simplificação da fórmula e substituição da fórmula do indicador Stochastic pelo indicador MACD.
Update_02 (26/04/2015)
- Código corrigido para "Price Retracement FiboCandleBar".
Update_03 (18/05/2015)
- Alertas Adicionados (Mensagens, E-mail e Som).
- Melhorado o desempenho do indicador.
Update_04 (16/06/2015)
- Adicionado a opção de cor, de modo que o usuário pode alterar a barra de cores e as cores da fonte.
Update_05 (30/07/2015)
- Pequenas alterações na fórmula Pivot.
- Removeu as variáveis não usadas.
- Adicionado uma fórmula para melhorar a precisão do sinal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12509
