FiboPivotCandleBar - Indikator für den MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Ansichten:
1597
Rating:
(44)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator ist eine Kombination mehrerer Indikatoren: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic und Relative Vigor Index, die dieser Indikator vereint.

Der Indikator macht Kauf/Verkaufs-Empfehlungen durch die Richtung der Pfeile.

Update_01 (24/03/2015)

  • Weniger falsche Signale, vereinfachte Berechnung und eine neue Formel des Stochastik-Indikators mit dem MACD-Indikator.

Update_02 (26/04/2015)

  • Korrigierter Code für den Preisrückfall der FiboCandleBar.

Update_03 (18/05/2015)

  • Indikator ergänzt um Alarm (Nachricht, Email und Ton).
  • Verbesserte Performance des Indikators.

Update_04 (16/06/2015)

  • Ergänzt um eine optionale Farbdarstellung mit änderbaren Farben und Schriftfarben.

Update_05 (30/07/2015)

  • Kleinere Änderungen der Pivotformel.
  • Entfernung ungenutzter Variablen.
Update_06 (16/09/2015)
  • Ergänzt um eine Formel zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.


FiboPivotCandleBar Indikator MetaTrader 4

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12509

