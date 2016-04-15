und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FiboPivotCandleBar - Indikator für den MetaTrader 4
1597
Dieser Indikator ist eine Kombination mehrerer Indikatoren: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic und Relative Vigor Index, die dieser Indikator vereint.
Der Indikator macht Kauf/Verkaufs-Empfehlungen durch die Richtung der Pfeile.
Update_01 (24/03/2015)
- Weniger falsche Signale, vereinfachte Berechnung und eine neue Formel des Stochastik-Indikators mit dem MACD-Indikator.
Update_02 (26/04/2015)
- Korrigierter Code für den Preisrückfall der FiboCandleBar.
Update_03 (18/05/2015)
- Indikator ergänzt um Alarm (Nachricht, Email und Ton).
- Verbesserte Performance des Indikators.
Update_04 (16/06/2015)
- Ergänzt um eine optionale Farbdarstellung mit änderbaren Farben und Schriftfarben.
Update_05 (30/07/2015)
- Kleinere Änderungen der Pivotformel.
- Entfernung ungenutzter Variablen.
- Ergänzt um eine Formel zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12509
