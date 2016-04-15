Dieser Indikator ist eine Kombination mehrerer Indikatoren: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic und Relative Vigor Index, die dieser Indikator vereint.

Der Indikator macht Kauf/Verkaufs-Empfehlungen durch die Richtung der Pfeile.

Update_01 (24/03/2015)

Weniger falsche Signale, vereinfachte Berechnung und eine neue Formel des Stochastik-Indikators mit dem MACD-Indikator.

Update_02 (26/04/2015)

Korrigierter Code für den Preisrückfall der FiboCandleBar.

Update_03 (18/05/2015)

Indikator ergänzt um Alarm (Nachricht, Email und Ton).

Verbesserte Performance des Indikators.

Update_04 (16/06/2015)

Ergänzt um eine optionale Farbdarstellung mit änderbaren Farben und Schriftfarben.

Update_05 (30/07/2015)



Kleinere Änderungen der Pivotformel.

Entfernung ungenutzter Variablen.

Ergänzt um eine Formel zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.





