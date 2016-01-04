Смотри, как бесплатно скачать роботов
FiboPivotCandleBar - индикатор для MetaTrader 4
7983
Опубликован:
Обновлен:
Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic и Relative Vigor Index.
Индикатор дает советы для покупки или продажи с помощью направления стрелки.
Обновление_01 (24/03/2015)
- Уменьшено влияние ложных сигналов, упрощена формула и заменена формула индикаторов Stochastic и MACD.
Обновление_02 (26/04/2015)
- Исправлен код Price Retracement (отката цены) FiboCandleBar.
Обновление_03 (18/05/2015)
- К индикатору добавлены алерты (сообщения, электронные письма и звуки).
- Улучшена производительность индикатора.
Обновление_04 (16/06/2015)
- Добавлена опция Color. Теперь пользователь может менять цвета баров и шрифта.
Обновление_05 (30/07/2015)
- Сделаны небольшие изменения в формуле точки разворота (Pivot).
- Удалены неиспользуемые переменные.
- Добавлена формула повышения точности сигнала.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12509
