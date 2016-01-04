CodeBaseРазделы
Индикаторы

FiboPivotCandleBar - индикатор для MetaTrader 4

Roberto Jacobs
7983
(44)
Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic и Relative Vigor Index.

Индикатор дает советы для покупки или продажи с помощью направления стрелки.

Обновление_01 (24/03/2015)

  • Уменьшено влияние ложных сигналов, упрощена формула и заменена формула индикаторов Stochastic и MACD.

Обновление_02 (26/04/2015)

  • Исправлен код Price Retracement (отката цены) FiboCandleBar.

Обновление_03 (18/05/2015)

  • К индикатору добавлены алерты (сообщения, электронные письма и звуки).
  • Улучшена производительность индикатора.

Обновление_04 (16/06/2015)

  • Добавлена опция Color. Теперь пользователь может менять цвета баров и шрифта.

Обновление_05 (30/07/2015)

  • Сделаны небольшие изменения в формуле точки разворота (Pivot).
  • Удалены неиспользуемые переменные.
Обновление_06 (16/09/2015)
  • Добавлена формула повышения точности сигнала.


FiboPivotCandleBar indicator MetaTrader 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12509

