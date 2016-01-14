無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FiboPivotCandleBar - MetaTrader 4のためのインディケータ
Fibonacci、Pivot Point、ZigZag、StochasticまたはRelative Vigor Indexの組み合わせです。
このインディケータはチャートに矢印を表示することで買い取引または売り取引をすることをおすすめします。
2016年3月24日更新
- 間違ったシグナルの影響を減らしたし、ストキャスティクスと MACDインディケータの公式を改善しました。
2016年4月26日更新
- Price Retracement FiboCandleBarのコードを書き直しました。
2016年5月18日更新
- インディケータにはアラートが追加されました。
- 効果を上げました。
2016年6月16日更新
- Colorオプションが追加されました。さらにバー色や文字色を選択できます。
2016年7月30日更新
- ピボット点のモデルを修正しました。
- 未使用変数を削除しました。
- シグナルをより正確にしました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12509
