Индикаторы

MACD and Volumes - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Morozov | Russian English Español Deutsch Português
13808
(26)
Этот индикатор создавался с желанием ловить дивергенции/конвергенции MACD и несовпадения объема с ценовыми движениями.

Полный функционал MACD линий и гистограммы, а отображение линии объемов можно отключить в любой момент.

Индикатор показывает в одном отдельном окне быструю и медленную линии MACD, гистограмму MACD и объем с текущего таймфрейма.

MACD and Volumes

