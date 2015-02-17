MACD and Volumes

Этот индикатор создавался с желанием ловить дивергенции/конвергенции MACD и несовпадения объема с ценовыми движениями.

Полный функционал MACD линий и гистограммы, а отображение линии объемов можно отключить в любой момент.

Индикатор показывает в одном отдельном окне быструю и медленную линии MACD, гистограмму MACD и объем с текущего таймфрейма.