MACD und Volumina - Indikator für den MetaTrader 4

Dieser Indikator entstand, um Divergenzen\Konvergenzen und Diskrepanzen zwischen Preis und Volumen und dem MACD anzuzeigen.

Voll funktionierender MACD mit Linien und Histogramm, die Anzeige des Volumens kann abgeschaltet werden, wenn Sie es wollen.

