MACD e Volumes - indicador para MetaTrader 4

Ivan Morozov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1780
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador foi desenvolvido para descobrir a divergênсia/convergênсia MACD e a incompatibilidade entre preço e volume.

Linhas completas funcionais MACD e histograma, onde você pode desligar a exibição dos volumes sempre que quiser.

MACD e Volumes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12455

