Exp_VortexIndicator - MetaTrader 5EA
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统采用 VortexIndicator 指标。在柱线收盘时，如果指标云颜色改变，则形成执行交易的信号。合约平仓则靠挂单，或云指示与已开仓位相反时执行。
放置 VortexIndicator.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1234
